Україна не відмовлялася від переговорів щодо вступу Росії в СОТ

Заступник міністра економіки України Валерій П‘ЯТНИЦЬКИЙ спростовує поширену низкою ЗМІ інформацію, що Україна нібито не братиме участі в двосторонніх переговорах щодо вступу Росії до СОТ.

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

«На сьогодні Україна продовжує свою роботу у складі робочої групи з питань вступу Росії до СОТ», - сказав В.П‘ятницький.

Нагадаємо, в газеті «КоммерсантЪ-Украина» №214 від 26 листопада 2008 року повідомлялося, що в Женеві під час засідання робочої групи з питань вступу Росії до Світової організації торгівлі українська і російська делегації дійшли згоди, що Україна не братиме участі в двосторонніх переговорах щодо вступу Росії до СОТ.

"Як ми й припускали, українська сторона відмовилася від ведення двосторонніх переговорів", – повідомив за підсумками засідання директор Департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку Росії Максим МЕДВЕДКОВ.

За неофіційною інформацією, М.МЕДВЕДКОВ спростував інформацію видання.