Україні варто припинити підтримку окремих галузей за бюджетні гроші?

В умовах економічної кризи держава повинна припинити підтримку окремих галузей економіки за рахунок бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО на слуханнях комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони «Вплив світової економічної кризи на економіку України».

«Сьогодні необхідно припинити розмови про фінансово-бюджетну підтримку тієї або іншої галузі економіки країни», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

При цьому він підкреслив, що це буде непопулярним, але необхідним заходом, який повинна вжити влада з огляду на подолання наслідків економічної кризи.

У зв’язку з цим П.ПОРОШЕНКО зазначив, що пріоритетним питанням для керівництва держави також повинно стати створення фінансового резерву для забезпечення своєчасних виплат населенню зарплат і пенсій.