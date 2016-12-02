Робоча група Україна-НАТО домовилась нарощувати зусилля щодо розвитку озброєнь - РНБО

Як повідомляється на сайті Ради національної безпеки та оборони України, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський очолив делегацію України на черговому засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва, яке відбулося сьогодні, 2 грудня, у штаб-квартирі НАТО.

Сторону Альянсу очолив заступник генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій, директор Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату організації Каміль Гранд.

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Зазначається, що учасники засідання розглянули поточні результати співпраці з НАТО у сфері озброєнь і оборонно-промислового комплексу та визначили пріоритети подальшої спільної роботи у рамках Дорожньої карти оборонно-технічного співробітництва Україна-НАТО.

Також було обговорено практичні аспекти співробітництва з Альянсом щодо реформування національного оборонно-промислового комплексу та розглянуто основні положення проекту Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року.

"Учасники засідання обговорили шляхи покращення ефективності реалізації проектів у рамках Трастових фондів НАТО з реформування системи логістики і стандартизації та з модернізації системи управління і зв'язку, практичні напрями співробітництва у рамках програм і проектів Агенції НАТО з підтримки та постачання, а також інших напрямів співробітництва в інтересах розвитку національних спроможностей у сфері озброєння та військової техніки Збройних Сил та інших військових формувань України", - йдеться у повідомленні.

За результатами засідання, зазначили у РНБО, "сторони домовились про продовження співпраці у 2017 році та нарощування зусиль у сфері розвитку озброєнь та військової техніки, спільних досліджень і технологій, а також імпортозаміщення".