Робоча група Україна-НАТО домовилась нарощувати зусилля щодо розвитку озброєнь - РНБО
Учасники засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва домовились нарощувати зусилля у сфері розвитку озброєнь та військової техніки.
Як повідомляється на сайті Ради національної безпеки та оборони України, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський очолив делегацію України на черговому засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва, яке відбулося сьогодні, 2 грудня, у штаб-квартирі НАТО.
Сторону Альянсу очолив заступник генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій, директор Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату організації Каміль Гранд.
Читайте такожУкраїнська делегація боротиметься, щоб сесія ПА НАТО пройшла в Києві у найближчі роки - Геращенко
Зазначається, що учасники засідання розглянули поточні результати співпраці з НАТО у сфері озброєнь і оборонно-промислового комплексу та визначили пріоритети подальшої спільної роботи у рамках Дорожньої карти оборонно-технічного співробітництва Україна-НАТО.
Також було обговорено практичні аспекти співробітництва з Альянсом щодо реформування національного оборонно-промислового комплексу та розглянуто основні положення проекту Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року.
"Учасники засідання обговорили шляхи покращення ефективності реалізації проектів у рамках Трастових фондів НАТО з реформування системи логістики і стандартизації та з модернізації системи управління і зв'язку, практичні напрями співробітництва у рамках програм і проектів Агенції НАТО з підтримки та постачання, а також інших напрямів співробітництва в інтересах розвитку національних спроможностей у сфері озброєння та військової техніки Збройних Сил та інших військових формувань України", - йдеться у повідомленні.
За результатами засідання, зазначили у РНБО, "сторони домовились про продовження співпраці у 2017 році та нарощування зусиль у сфері розвитку озброєнь та військової техніки, спільних досліджень і технологій, а також імпортозаміщення".