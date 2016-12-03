У Львові представники парламентів України та Польщі обговорили протидію російській агресії

Як повідомила прес-служба апарату Верховної Ради, у роботі сесії взяли участь заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд, народні депутати України, співголова асамблеї віце-маршалок Сейму Республіки Польща Ришард Терлецький, генеральний консул Республіки Польща у Львові Вєслав Мазур, польські парламентарії, зокрема, відома в Україні своїми розслідуваннями наслідків російської агресії Малґожата Ґосевська, міський голова м. Львів Андрій Садовий.

До початку пленарного засідання члени українсько-польської асамблеї побували на Личаківському кладовищі, де поклали квіти на могили загиблих воїнів до меморіалу Львівських орлят, до меморіалу воїнам Української Галицької Армії, на могили загиблих воїнів АТО. Учасники асамблеї також відвідали військовий шпиталь, де поспілкувались із пораненими військовими.

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Відкриваючи засідання асамблеї, Сироїд наголосила на важливості пошуку правдивої відповіді на сталу політику Росії – збройну та інформаційну агресію, встановлення окупаційних режимів. «Я маю переконання, що спільна праця України і Польщі є критичною для того, щоб такі відповіді були знайдені. Можливо навіть сформулювати по іншому: без України та Польщі знайти правдиві відповіді буде неможливо», - сказала вона, уточнивши, що це пов’язано зі спільною історією наших народів і Росії, з геополітичним становищем наших держав.

Співголова міжпарламентської асамблеї Терлецький наголосив на важливості обговорення різних аспектів співпраці між Україною і Республікою Польща, та висловився за напрацювання, в тому числі і парламентами двох країн, нових підходів до співпраці у різних сферах з усвідомленням тих процесів, які відбуваються в Європі і світі.

За результатами проведення ІХ засідання Парламентської асамблеї України і Республіки Польща 3 грудня було підписано спільну заяву, в якій сторони, в тому числі, наголошують на важливості скоординованих дій європейських держав з метою протидії гібридній війні, яка ведеться Російською Федерацією проти демократичних держав, а також закликають міжнародну спільноту зберегти дотеперішні спеціальні економічні обмежувальні заходи (санкції) стосовно Російської Федерації як держави-агресора.

Також у заяві засуджено безпрецедентний рівень системних та цілеспрямованих порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей України, а також окреслено низку питань двосторонніх відносин між країнами.

Наступне засідання Парламентської асамблеї України і Республіки Польща заплановано провести в першому півріччі 2017 року на території Польщі.