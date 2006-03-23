Турчинов підозрює, що транзитний сервер існує. Прес-конференція в офісі БЮТ

Сьогодні об 11.30 в центральному офісі Блоку Юлії Тимошенко (Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 9-й поверх) відбудеться прес-конференція керівника Центрального штабу БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА на тему: “Вибори-2006: знову транзитний сервер. Історія повторюється? Фальсифікації 26 березня та боротьба з ними”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Вхід за редакційними посвідченнями.