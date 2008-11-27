Кріль порівняв ціни на бензин в Україні і США

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ звинувачує уряд у неефективній політиці на ринку нафтопродуктів.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Реальна ціна бензину, зважаючи на здешевлення нафти на світових ринках удвічі за півроку, має становити 3,5 - 4 грн.», - вважає І.КРІЛЬ.

Він нагадав, що близько півроку тому в Україні літр бензину А-95 коштував 6,50 грн., а світова ціна нафти становила понад 120 доларів за барель. «Сьогодні ж ціна на нафту коливається між 50 і 60 доларами, тобто впала більш, ніж удвічі. У США літр бензину, який коштував півроку тому більше, ніж 1 долар, тепер коштує 50 центів. І це враховуючи, що якість бензину в США набагато краща, ніж в Україні, а праця робітників оплачується значно дорожче», - зазначає І.КРІЛЬ.

«Усі заяви уряду про змову нафтотрейдерів та постачальників бензину є лише зайвим свідченням неефективності існуючої урядової команди. І розраховується за це – український водій, який на кожному літрі бензину платить своєрідний податок на неефективність уряду – близько 1,4 грн.», - наголошує лідер «Єдиного Центру».