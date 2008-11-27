Бакая знову шукають

Екс-керівник Державного управління справами Ігор БАКАЙ знову перебуває в розшуку, пише газета «Дело».

За інформацією видання, колегія суддів палати кримінальних справ Верховного суду України визнала незаконним закриття кримінальних справ проти І.БАКАЯ. В Україні його звинувачували у низці державних злочинів, проте в 2006 році Печерський райсуд Києва виніс постанову про припинення розслідування. В 2007 році на сторону І.БАКАЯ також встав Апеляційний суд столиці, який припинив міжнародний розшук екс-голови Держуправління справами, зазначає газета.

Тепер, продовжує «Дело», Верховний суд відновив статус-кво і анулював рішення першої та другої інстанцій. Внаслідок рішення суду І.БАКАЙ знову не може виїжджати за межі Росії, де зараз проживає, інакше буде затриманий Інтерполом. Крім того, автоматично поновлюється арешт його майна, рахунків у банках, цінних паперів. Такі ж санкції, згідно з винесеною в 2005 році постановою прокуратури, поновлюються щодо майна дружини І.БАКАЯ та його тестя. Рішення Верховного суду було винесено і середині жовтня й днями опубліковане на сайті Єдиного реєстру судових рішень. Зараз справу направлено на новий судовий розгляд у Печерський райсуд.

Видання нагадує, що І.БАКАЙ залишив Україну в розпал президентських виборів 2004 року, коли перемога Віктора ЮЩЕНКА стала очевидною. Як пише «Дело», І.БАКАЙ залишив країну разом із сім`єю відразу після своєї відставки з посади керівника Державного управління справами. В березні 2005 року І.БАКАЙ одержав російський паспорт і, за його словами, - посаду в державних структурах Росії. Одночасно в Україні проти екс-чиновника було порушено низку кримінальних справ.

Його звинувачували в перевищенні й зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна. Йшлося про відчуження столичних готелів «Дніпро», «Україна», нерухомого майна Національного комплексу «Експоцентр України». Також його звинувачували в зловживанні при використанні авіаційної техніки держпідприємства «Україна» та низці інших злочинів. Збитки державі, яких було завдано І.БАКАЄМ на посаді керівника Держуправління справами, перевищили 350 млн. грн., зазначає газета. За результатами перевірки Контрольно-ревізійного управління, проведеної в 2005 році, було встановлено, що загалом Держуправління справами та його центральний апарат незаконно витратили 828,5 млн. грн.

І.БАКАЙ очолював Державне управління справами з жовтня 2003 року по грудень 2004 року. Його кар`єра пішла вгору з початку 90-х років, коли він перебрався в столицю із Західної України, очоливши київську компанію «Велес». Потім І.БАКАЙ очолював корпорацію «Республіка», компанію «Інтергаз». Був обраний народним депутатом III скликання, працював радником Президента Леоніда КУЧМИ. З 1998 по 2000 рік обіймав посаду керівника Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».