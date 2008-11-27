Тимошенко відчуває подих відставки - політолог

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає маловірогідним створення коаліції у Верховній Раді наступного тижня.

Таку думку В.КАРАСЬОВ висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи звернення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Президента України Віктора ЮЩЕНКА про необхідність відновлення діяльності демократичної коаліції.

“Коаліцію до 1 грудня не буде створено. Вона може бути створена тільки вже після 2 грудня. Але я не думаю, що це можливо на наступному тижні”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО фактично висунула ультиматум президентській стороні. “Можливо, Юлія ТИМОШЕНКО налаштована на якісь радикальні дії. Вона десь відчуває подих відставки, і тому вона стає радикальнішою і дещо навіть ультимативною. Незважаючи на це, БЮТ готується до виборів, і якщо подих відставки буде ставати все більш реальним, вона (ТИМОШЕНКО) буде вимагати одночасних дострокових і парламентських, і президентських виборів. Я думаю, з цим і пов’язаний ультиматум до Президента”, - пояснив політолог.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Ю.ТИМОШЕНКО востаннє, за її словами, звернулася до В.ЮЩЕНКА і до його політичної сили відновити у парламенті демократичну коаліцію в посиленому форматі за участю фракції Блоку Литвина.

«Я хочу, щоб усі найвищі посадовці розуміли, що зараз знищення коаліції і роботи Верховної Ради - це не випад проти ТИМОШЕНКО, а проти України. І тому я звертаюся до Президента України з останньою пропозицією відновити демократичну коаліцію, враховуючи відповідальність, яку і Президент, і прем`єр, і депутати демократичної коаліції несуть перед своїми виборцями. Я хочу нагадати Президенту, що ми служимо людям, а не власним політичним амбіціям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Одночасно вона звернулася до Володимира ЛИТВИНА з офіційним запрошенням приєднатися до демократичної коаліції, а також до делегатів з`їзду «Нашої України» з проханням прийняти рішення про повернення фракції НУ-НС до складу демократичної коаліції за участю фракції Блоку Литвина.

Прем`єр наголосила, що у разі, якщо до кінця цього тижня не буде відновлена демократична коаліція, то БЮТ шукатиме «інші варіанти та інші можливості».