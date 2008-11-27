У Нашій Україні сподіваються, що Ющенко прийде і все роз'яснить

Партія “Народний Союз Наша Україна” 29 листопада проведе черговий етап з’їзду.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, член президії НСНУ Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, з’їзд носитиме звітно-виборчий характер. Зокрема, наголосив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ, у ході з’їзду планується розглянути питання щодо обрання керівного складу партії.

Відповідаючи на запитання, чи буде розглянуто питання про обрання голови НСНУ, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зауважив, що і це питання є на порядку денному, але при цьому висловив переконання, що “Нашу Україну” знову очолить В’ячеслав КИРИЛЕНКО. Крім того, він не виключив, що під час з’їзду будуть обговорені поточна політична та економічна ситуація в Україні.

Народний депутат також припустив, що у з’їзді братиме участь почесний голова «Народного Союзу Наша Україна» Президент України Віктор ЮЩЕНКО. “Принаймні, ми на це дуже сподіваємося”, - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.