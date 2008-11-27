БЮТ не буде голосувати за технічного спікера

Фракція БЮТ на даний момент не проводить жодних переговорів з фракцією Партією регіонів щодо можливого формування нового складу коаліції.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО, коментуючи інформацію про існування відповідних домовленостей між БЮТ та Партією регіонів.

Він нагадав, що Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликала Президента України Віктора ЮЩЕНКА, НУ-НС та інші демократичні сили до кінця тижня сформувати коаліцію. “Ми все робимо, щоб цей процес успішно завершився, але з боку Президента поки цієї готовності не спостерігається”, - сказав він. На думку С.МІЩЕНКА, причиною небажання у відтворенні коаліції між БЮТ та НУ-НС з боку Президента є особисті амбіції глави держави. “Він (В.ЮЩЕНКО – УНІАН) боїться Юлію ТИМОШЕНКО як потенційного суперника на наступних президентських виборах”, - сказав народний депутат. При цьому С.МІЩЕНКО наголосив, що зараз мова іде лише про створення коаліції в рамках БЮТ, НУ-НС та можливої участі фракції Блоку ЛИТВИНА. При цьому народний депутат не виключив, що в разі не створення до кінця тижня коаліції саме в такому варіанті, будуть шукатися інші формати. “Не виключено, що ми будемо шукати інші формати коаліції для збереження парламентаризму в Україні та забезпечення стабільності роботи ВР”, - сказав він. При цьому, за словами С.МІЩЕНКА, головним пріоритетом навколо якого має бути створена коаліція – це забезпечення виходу України з економічної кризи. “Потрібно об’єднуватися навколо цієї ідеї і заради цього політичні сили мають поступатися певними амбіціями”, - сказав він.

Коментуючи можливість обрання на наступному тижні Голови ВР, С.МІЩЕНКО наголосив, що БЮТ не буде голосувати за жодного технічного спікера. При цьому він додав, що спочатку має бути сформований новий формат коаліції, а тільки потім розглядатися питання щодо обрання Голови ВР.

Як повідомляв УНІАН, Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликала Президента України Віктора ЮЩЕНКА і партію "Народний Союз Наша Україна" відновити в парламенті демократичну коаліцію. Також Ю.ТИМОШЕНКО звернулась до лідера однойменного блоку Володимира ЛИТВИНА з пропозицією приєднатися до демкоаліції. «Ми готові прийняти всі умови, які зараз висуне Блок Литвина для того, щоб увійти до посиленого формату демократичної коаліції», - підкреслила вона.

В свою чергу, Голова політичної партії «Народний Союз Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО розцінює готовність прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО створити коаліцію з будь-якими фракціями парламенту як намір БЮТ створити коаліцію з фракціями Партії регіонів і Комуністичної партії України.