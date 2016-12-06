Єльченко: Кремль використовує на Донбасі ті ж самі методи, що і в Сирії

Постпред України в Радбезі ООН Володимир Єльченко порівняв ситуацію в Сирії з тим, що відбувається на Донбасі.

"Методи, використовувані Росією і підконтрольними їй силами на Донбасі такі самі, які вони використовують зараз в Сирії. Спочатку втрутитися, а потім грати роль посередника", - заявив Єльченко.

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Нагадаємо, Росія і Китай скористалися правом вето при голосуванні в понеділок щодо нової резолюції, яка встановлювала семиденне припинення вогню в Алеппо.

Ініціаторами прийняття документа виступили Єгипет, Іспанія і Нова Зеландія. Резолюція передбачала встановлення 7-денної паузи в бойових діях в Алеппо для того, щоб вивезти хворих і поранених цивільних осіб з контрольованої повстанцями частини міста, а також доставити до заблокованим районів гуманітарну допомогу, пише DW.

Крім РФ і Китаю, проти прийняття резолюції проголосувала Венесуела, Ангола під час голосування утрималася. Інші 11 членів Ради підтримали резолюцію.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що прийняття документа дозволить контролюючим місто повстанцям зміцнити їх позиції і утруднить звільнення міста.

"Відсутні які-небудь сумніви, що 10-денний перепочинок такого роду буде точно використаний для перегрупування і поповнення сил і засобів екстремістів і тим самим ускладнила б звільнення від них східного Алеппо", - сказав Лавров.

У понеділок стало відомо, що сирійські урядові війська оволоділи ще двома районами східного Алеппо, які перебували під контролем повстанців. Три тижні тому сирійські війська за підтримки російської авіації почали нову наступальну операцію на сході міста.