У Ющенка кажуть, що Президент особисто взявся за газовий борг

Україна спроможна виконати свої зобов`язання щодо постачання газу як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках за будь-якого розвитку подій у газовій сфері.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, повідомив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

На сьогодні, за даними НАК «Нафтогаз України», в українські газосховища закачано загалом близько 26 мільярдів кубометрів природного газу. Цього цілком достатньо для технологічного забезпечення надійного постачання газу українським та іноземним споживачам у зимовий період 2008 - 2009 рр. з урахуванням особливостей української та російської ГТС.

Водночас зволікання української сторони, насамперед Кабінету Міністрів, щодо врегулювання питань із розрахунками за 11 мільярдів кубометрів газу з зазначених 26-ти загрожує негативними фінансовими наслідками для України, вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що Президент України особисто докладає зусиль для врегулювання проблем, що виникли у зв`язку із заборгованістю української сторони перед російським постачальником природного газу у 2008 році. «Віктор Ющенко проводить активні консультації з українськими та іноземними партнерами з метою врегулювання усіх питань газопостачання, передусім, боргових», - сказав Уповноважений Президента.

Він зазначив, що Президент у цілому позитивно оцінює останні дії, які вживає керівництво НАК «Нафтогаз України» для вирішення проблемних питань у межах своєї компетенції.

Водночас, за словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, глава держави вказує на необхідність прискорення переговорного процесу з російською стороною з метою укладення до 1 січня 2009 року взаємоприйнятних договорів про співпрацю в газовій сфері з урахуванням існуючих зобов`язань і домовленостей між сторонами та європейської практики.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ також підкреслив, що глава держави наполягає, щоб уряд у найкоротші терміни вжив додаткових заходів для повного розрахунку й остаточного вирішення усіх проблемних питань у газовій сфері. «Президент наполягає, щоб уряд активізував свою роботу та віднайшов усі наявні у нього можливості і механізми для невідкладного врегулювання ситуації», - сказав він.

Уповноважений Президента також додав, що погашення «Нафтогазом України» боргів ускладнилося у зв`язку із зміною курсу національної валюти. «Через те, що Кабінет Міністрів України протягом весни - літа цього року не вжив належних заходів для фінансового оздоровлення НАК «Нафтогаз України», на сьогодні ця державна компанія, а відтак - бюджет держави зазнає значних фінансових втрат, зокрема, через зміну курсу національної валюти», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.