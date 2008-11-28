Гриценко: я хочу навести порядок у країні

Гриценко створюватиме не партію, а громадську організацію

Київ. 28 листопада. УНІАН. Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки й оборони Анатолій ГРИЦЕНКО буде створювати не нову партію, а громадську організацію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив в інтерв`ю газеті «2000».

«Не збираюся створювати жодної партії. Зараз не це потрібно», - сказав А.ГРИЦЕНКО. При цьому він зауважив, що вже відхилив 4 пропозиції очолити існуючі партії. “Точно так само, як відхилив пропозиції робити нову партію. А в тій політичній силі, про яку говорю, люди можуть мати які завгодно партійні квитки або взагалі їх не мати. Головний принцип об`єднання - прагнення ефективно працювати, а не жити в хаосі й демагогії, називаючи це демократією», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, ця організація буде працювати у двох напрямках. «Перше - підвищення якості життя, друге - підвищення безпеки: від людини, родини, мікрорайону, району, області - і до держави. Для такої політичної сили я бачу перспективу на 10, 15 і більше років», - додав він. А.ГРИЦЕНКО обіцяє оприлюднити назву своєї сили через декілька тижнів.

При цьому він не виключає своєї участі у президентській кампанії. «Моя мета - не влада cама по собі. Я хочу навести порядок у країні. А для цього влада потрібна як інструмент. У тому випадку, якщо я вирішу брати участь, то піду до кінця. Не сумнівайтеся, буде успіх. Незалежно від того, хто йде поруч», - сказав А.ГРИЦЕНКО.