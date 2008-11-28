Третьяков визначив найоптимальніший формат коаліції

Народний депутат України Олександр ТРЕТЬЯКОВ (фракція НУНС) вважає, що під час світової економічної кризи парламент не може обходитися без коаліції, і найкращим її форматом є формат «демократичної коаліції». Про це він заявив в інтерв`ю журналістам, передає «Главред».

«Заяви окремих політиків про те, що в цей непростий період парламент може працювати без коаліції, суперечать не тільки Конституції України, а й здоровому глузду», - зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ.

«Тим паче, що сьогодні ні в жодному законі, ні в жодній постанові, які діють в Україні, немає таких понять, як «ситуативна більшість» чи «некоаліційний уряд». Тому, підкреслив народний депутат, коаліція повинна не тільки існувати, а й ефективно працювати. І краще, якщо це буде «демократична коаліція» - за участю «Нашої України», Блоку Тимошенко і Блоку Литвина».

«Після виборів більшість українських громадян покладали надії на поліпшення життя саме на ці сили. Сьогодні ж - у період фінансової та економічної кризи – саме злагоджена робота демократичної коаліції здатна виправдати ці надії», - зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Він також нагадав, що наприкінці вересня, після відмови Блоку Юлії Тимошенко проводити спільні голосування з Партією регіонів, закликав створити коаліцію в складі «Нашої України», Блоку Литвина та Блоку Юлії Тимошенко, оскільки на той час був відновлений статус-кво основних політичних гравців.