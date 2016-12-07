Провальна спецоперація у Княжичах: у ГПУ і поліції поки не називають того, хто дав команду на штурм

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Зокрема, відповідаючи на запитання членів комітету, хто конкретно керував операцією у Княжичах і яка в цьому роль начальника поліції Києва, виконувач обов'язків голови Національної поліції України Вадим Троян зазначив, що "у них операція проводилася у двох місцях: одна група, яка знаходилася у місті Києві, - там було визначено позиції, де їх (членів банди) будуть заарештовувати, де затримувати". "І друга - якраз за адресою", - сказав він.

Троян додав, що розуміє, що у відповідь хочуть почути конкретне прізвище, але "це визначить Генеральна прокуратура".

Своєю чергою перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук зазначив, що зараз проводиться відтворення подій і слідчі експерименти щодо обставин подій.

"За результатами і отриманням висновків від експертів ми зможемо чітко сказати, хто де знаходився, хто почав стрілянину, хто в кого влучав і в рамках цього будуть встановлені винні особи", - сказав він.

На уточнення, яка конкретно посадова особа планувала цю операцію і хто нею керував, Троян зазначив, що наказ "на виділення КОРДу і план завдання підписує голова територіального органу міста Києва". У цьому плані той визначає, хто відповідальний за хід операції та її проведення, додав Троян.

Читайте також"Боже, що ми наробили, ми полісменів розстріляли!": свідок перестрілки у Княжичах відтворив хід подій

Начальник поліції зауважив, що цей план нині знаходиться у ГПУ і лише там можуть визначити, хто дав команду на штурм. "Тому що вони їх допитують, не ми", - сказав Троян.

Як повідомлялося, в ніч на 4 грудня в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань, у цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули п’ятеро працівників поліції.

В.о. голови Нацполіції Троян 6 грудня повідомив, що на час проведення службового розслідування відсторонено від служби 25 працівників поліції, які брали участь у спецоперації у Княжичах, – від керівників операції до її учасників.