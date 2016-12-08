"Ікони, нагородна зброя та живопис": поліція виявила квартиру із речами Азарова (фоторепортаж)

"Квартира-склад, набита господарськими сумками з коштовними речами та творами мистецтва, знаходилась у Дарницькому районі столиці. Поліцейські натрапили на неї під час відпрацювання. Отримавши усі дозвільні документи, оперативники разом із адвокатом зайшли у квартиру", - повідомив на своїй сторінці у Facebook т.в.о. глави Нацполіції Вадим Троян.

Читайте такожВ ГПУ заявили, що Азаров зустрічався із Путіним під час розстрілів на Майдані

Як зазначається, десятки ікон та релігійних книг, датованих 19 століттям, оригінали (відповідно до висновків експертів) творів живопису Іллі Рєпіна, Василя Тропініна та Нікоса Сафронова. А ще столове срібло, пам’ятні монети, нагородна зброя з дозволами на ім’я «прем’єра-втікача» і навіть козацька шабля.

Окрім того, згідно з повідомленням, у квартирі були знайдені нагороди та привітання від керівництва РФ, які "політемігрант-невдаха отримував навіть під час трагічних подій Революції Гідності".

За попередньою інформацією, вартість знахідки оцінюється у кілька мільйонів доларів США.