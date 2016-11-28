Янукович заявив, що нічого не знає про зустріч Азарова з Путіним у Росії під час розстрілів на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив по відеозв’язку із Ростова під час допиту як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, сьогодні у Святошинському райсуді Києва.

Янукович заявляє, що йому нічого не відомо про зустріч Азарова з Путіним у Санкт-Петербурзі в ніч на 19 лютого.

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«Я вперше про це чую. Я не знаю, хто куди літав і хто з ким зустрічався», - заявив екс-президент.

Янукович стверджує, що не знав, що організацією цієї зустрічі займався його тодішній начальник охорони Костянтин Кобзар.

Як повідомляв УНІАН, за версією ГПУ, колишній голова уряду Микола Азаров 19 лютого провів зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Росії.