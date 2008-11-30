Cьогодні в Україні проходять позачергові вибори

Cьогодні, 30 листопада, в Україні проходять позачергові місцеві вибори у 138 населених пунктах.

За даними Комітету виборців України, попри значну затримку з фінансуванням виборів, пов’язану з бездіяльністю Верховної Ради України з цього питання, більшість територіальних виборчих комісій отримали фінансування з фондів Центральної виборчої комісії у обсязі 50% від необхідної суми, що дозволить провести голосування та підрахунок голосів.

Водночас, наголошують у комітеті, незважаючи на те, що комісіям вдалося провести підготовку до виборів, з об’єктивних причин не було забезпечене вчасне і повне проведення низки виборчих процедур. КВУ вважає, що ці формальні порушення не вплинули на перебіг виборчої кампанії, однак не виключає, що вони можуть стати підставою для оскарження в суді результатів виборів і навіть їх скасування в деяких містах. Найбільш гарячу політичну конкуренцію КВУ прогнозує в Рівному, Кремінній, Цюрюпинську.

У великих містах КВУ прогнозує поглиблення проблем зі списками виборців. Компетентні органи так і не змогли створити Державний реєстр виборців, тому за основу бралися списки зразка 2006 року, їх оновлення не проведено.

Серед потенційних лідерів місцевих виборів, що відбудуться 30 листопада, є кандидати від «Єдиного Центру», Блоку Литвина, Партії регіонів, «Нашої України», Комуністичної партії України, вважають в КВУ.