Посилити прихильність "Мінську": Могеріні заговорила про готовність ЄС підтримати місію ОБСЄ до виборів на Донбасі
Євросоюз має намір посилити підтримку реалізації Мінських угод.
Про це заявила представник ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні, передає Еспресо.ТV.
"Європейський Союз готовий посилити свою підтримку в реалізації Мінських угод, в тому числі наші зобов'язання в Бюро з демократичних інститутів і прав людини. Ми також готові підтримати можливу місію ОБСЄ з безпеки проведення місцевих виборів", - йдеться в заяві.
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Могеріні підкреслила необхідність розширення географії дій спостерігачів ОБСЄ та надання безперешкодного доступу представникам місії на українсько-російському кордоні.
"Незаконна анексія Росією Криму і дії по дестабілізації в східній Україні є кричущим порушенням принципів ОБСЄ і міжнародного права", – зазначила Могеріні.
Вона також зазначила, що Європейський Союз не визнає анексію і продовжуватиме закликати повернути півострів Україні.
"Крім того, ми будемо продовжувати закликати до дотримання припинення вогню на сході України і повного виконання Мінських угод усіма сторонами", - цитує "Європейська правда" високого представника ЄС.
Нагадаємо, раніше в Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи Україна поставила питання про демілітаризацію Дебальцевого Донецької області.