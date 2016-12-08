Посилити прихильність "Мінську": Могеріні заговорила про готовність ЄС підтримати місію ОБСЄ до виборів на Донбасі

Про це заявила представник ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні, передає Еспресо.ТV.

"Європейський Союз готовий посилити свою підтримку в реалізації Мінських угод, в тому числі наші зобов'язання в Бюро з демократичних інститутів і прав людини. Ми також готові підтримати можливу місію ОБСЄ з безпеки проведення місцевих виборів", - йдеться в заяві.

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Могеріні підкреслила необхідність розширення географії дій спостерігачів ОБСЄ та надання безперешкодного доступу представникам місії на українсько-російському кордоні.

"Незаконна анексія Росією Криму і дії по дестабілізації в східній Україні є кричущим порушенням принципів ОБСЄ і міжнародного права", – зазначила Могеріні.

Вона також зазначила, що Європейський Союз не визнає анексію і продовжуватиме закликати повернути півострів Україні.

"Крім того, ми будемо продовжувати закликати до дотримання припинення вогню на сході України і повного виконання Мінських угод усіма сторонами", - цитує "Європейська правда" високого представника ЄС.

Нагадаємо, раніше в Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи Україна поставила питання про демілітаризацію Дебальцевого Донецької області.