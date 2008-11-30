Черномирдін каже Україні: не платиш - тоді не бери

Україна має заплатити за використаний природний газ. Про це заявив посол Росії в Україні. Також Віктор Черномирдін розкритикував українців за постійне відтягування термінів сплати. Мовляв, прохання почекати гроші від України, Москва чує вже 4 роки. Наостанок посол додав: "Не платиш - тоді не бери. Іншого бути не може".

Нагадаємо, вчора, компанія НАК "Нафтогаз України" переказала на рахунки "РосУкрЕнерго" близько ста мільйонів доларів США. За наступні два дні - "Нафтогаз" має погасити ще 400 мільйонів доларів за паливо, отримане у вересні і частину боргу за жовтень.

5 канал