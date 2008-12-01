Ющенко, очоливши НСНУ, порушив Конституцію - експерти

Експерти заявляють, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має права очолювати політичну партію «Народний Союз «Наша Україна», оскільки це порушує вимоги Конституції України. Про це йдеться в юридичному висновку щодо обрання В.ЮЩЕНКА головою НСНУ, переданому УНІАН Незалежним українським центром правових ініціатив і експертиз «Правова держава».

За повідомленням офіційного сайту політичної партії «Народний Союз «Наша Україна», 29 листопада 2008 року на закритому засіданні VI звітно-виборного з’їзду політичної партії «Народний Союз «Наша Україна» чинного Президента України В.ЮЩЕНКА було одноголосно обрано головою цієї політичної сили.

Як зазначається в юридичному висновку, "чинна Конституція України прямо забороняє Президенту України обіймати таку посаду та виконувати пов’язані із цим функції. Частина друга статті 19 Конституції України закріплює, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Частина четверта статті 103 містить такі вимоги щодо несумісності: «Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян…». Оскільки стаття 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» визначає політичну партію як «зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку…», то очевидно, що голова політичної партії обіймає посаду в об’єднанні громадян".

Таким чином, зазначає "Правова держава", Президент України не має права очолювати політичну партії «Народний Союз «Наша Україна», оскільки таким чином порушує вимоги Конституції України щодо несумісності поста Президента України з окремими видами діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президента України В.ЮЩЕНКА одноголосно обрано головою партії «Народний Союз Наша Україна». Як повідомляє офіційний сайт “Нашої України”, з такою пропозицією на з’їзді НСНУ виступив екс-голова партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

До цього В.ЮЩЕНКО був почесним головою «Нашої України».

Прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА 29 листопада наголосила, що рішення з`їзду “Народного Союзу Наша Україна» є визнанням Президента України В.ЮЩЕНКА політичним лідером цієї партії. За її словами, очікується, що у зв`язку із цим рішенням будуть внесені зміни до статуту партії на другому етапі з`їзду цієї політичної сили, де мають бути сформовані керівні органи НСНУ. І.ВАННИКОВА також наголосила, що рішення з`їзду щодо змін у складі керівних органів партії потребує реєстрації у Міністерстві юстиції України.