Зіпсовані продукти і повна антисанітарія: Полторак раптово відвідав військову частину (фото, відео)

Як повідомляється на сайті Міноборони, Полторак під час перебування з робочою поїздкою на Одещині долучився до однієї з перевірок якості продуктів харчування, які проводяться Центром розвитку та супроводження матеріального забезпечення. Сьогодні така перевірка поводилась в одній із військових частин 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Читайте також"Це не офіцер, це – зрадник": Полторак прокоментував затримання заступника командира 53-ї бригади за торгівлю боєприпасами

Під час перевірки продовольчих складів частини, холодильного устаткування, місць зберігання продуктів харчування військовослужбовців, овочесховища були виявлені запаси неякісних, зіпсованих продуктів харчування. Всі продукти харчування зберігалися в антисанітарних умовах, температурний режим збереження продуктів не витримувався.

Полторак провів коротку зустріч із представниками компанії-постачальника і наголосив, що з боку Міністерства оборони України будуть вжиті заходи щодо негайного припинення виявлених недоліків і за невиконання умов контракти з постачальниками неякісної продукції будуть розірвані у судовому порядку.

Окрім цього, міністр оборони доручив керівникові Військової служби правопорядку Одеського гарнізону провести перевірку усіх видів діяльності військової частини та терміново доповісти про результати.

Відповідальні за контроль харчування посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності: одного з офіцерів, відповідального за тилове забезпечення у військовій частині, звільнено з посади.

Центр розвитку та супроводження матеріального забезпечення минулого тижня провів п’ять перевірок військових частин.

«Перевірки триватимуть до тих пір, поки постачальники не будуть виконувати правила поставок та умови зберігання продуктів харчування наших солдат», - наголосили у Міноборони.

Читайте такожМіноборони: Україна і НАТО реалізують послідовну стратегію стримування РФ

Як повідомляв УНІАН, 20 липня у Міноборони заявили про намір розірвати контракт на суму 400 млн грн з фірмою “Візит”, яка забезпечує харчуванням військовослужбовців навчального центру «Десна», через незадовільну якість продуктів.

У червні поточного року близько 200 військовослужбовців навчального центру отруїлися продуктами харчування, які постачала згадана компанія.

На думку радника президента Юрія Бірюкова, Міністерству оборони буде непросто припинити співпрацю з недобросовісними компаніями, які постачають харчування для військових, оскільки ціна питання - 4 млрд грн, які вони щорічно освоюють.