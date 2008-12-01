Жириновський: незалежною може залишитися лише третина України

Лідер ЛДПР, заступник голови Державної думи Росії Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ заявляє, що Чорноморський флот РФ ніколи не піде з Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи на мітингу перед Посольством України в Москві.

«Не сподівайтеся, що коли-небудь ЧФ піде з Севастополя. Це російське місто, як і Крим російський, як і Східна й Південна Україна - росіяни», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Він заявив, що незалежною може залишитися лише третина сьогоднішньої території України. «І якщо Україна хоче бути самостійною державою, то потрібно залишитися в території, в якій ми вас прийняли до складу Російської імперії, – це третина сьогоднішньої України», - заявив В.ЖИРИНОВСЬКИЙ, додавши, що решта України є «російською землею».

За словами віце-спікера Держдуми РФ, те саме стосується Грузії - грузинам належить лише третина території, яку займає ця країна.