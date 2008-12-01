Томенко боїться, що Україна двох вихователів Ющенка не витримає

Заступник голови Верховної Ради України, член фракції Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО прогнозує, що фракція БЮТ не підтримає кандидатуру Івана ПЛЮЩА на посаду голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи рішення фракції "Наша Україна – Народна самооборона" про висунення кандидатури І.ПЛЮЩА на посаду голови ВР.

За словами М.ТОМЕНКА, на найвищих державних посадах мають перебувати люди, яким довіряє значна більшість громадян України і які здатні бути ефективними антикризовими менеджерами.

«Україна двох вихователів Віктора ЮЩЕНКА при владі не витримає», - сказав він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що зараз на посаді голови НБУ перебуває один з вихователів В.ЮЩЕНКА – Володимир СТЕЛЬМАХ, і Україна потерпає від його непрофесійної діяльності. «Неправильно, щоб на таку серйозну посаду як голова ВР було обрано ще одного вихователя Віктора ЮЩЕНКА – Івана ПЛЮЩА», - сказав він.

Віце-спікер зауважив, що голова Верховної Ради повинен бути саме спікером парламенту, який здатен забезпечити ефективну діяльність конституційної більшості ВР у боротьбі з кризою. «Верховна Рада зможе ефективно працювати, якщо голову Верховної Ради будуть підтримувати більше ніж 300 народних депутатів і цей голова Верховної Ради не буде виконувати вказівки певних посадових осіб, а буде реалізовувати план захисту України від кризи», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також наголосив, що фракція БЮТ поки не розглядала питання щодо підтримки кандидатури І.ПЛЮЩА на посаду спікера. «Але я переконаний, що така кандидатура не знайде підтримки в БЮТ», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня фракція «Наша Україна - Народна самооборона» сьогодні проведе консультації з іншими політичними силами щодо підтримки кандидатури Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради. Про це повідомив журналістам член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ після зустрічі фракції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Р.ЗВАРИЧ заявив, що фракція підтримуватиме на посаду спікера виключно кандидатуру І.ПЛЮЩА. «Жодну іншу кандидатуру ми підтримувати не будемо, і за нечлена нашої фракції ми не віддамо жодного голосу», - сказав Р.ЗВАРИЧ.