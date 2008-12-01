Депутати завтра зберуться, щоб розійтися до 4 грудня?

У роботі Верховної Ради України планується оголосити перерву до 4 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Зокрема, він зазначив, що сьогодні на Погоджувальній раді 4 фракції парламенту, крім КПУ, виступили за те, щоб завтра, 2 грудня, в парламенті були лише виступи від фракцій, а потім було оголошено перерву в роботі парламенту до четверга, 4 грудня.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати планували на цьому пленарному тижні обрати голову Верховної Ради та ухвалити низку антикризових законів.