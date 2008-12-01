У Тимошенко розкритикували податкову ініціативу НУ-НС

Міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА вважає, що запровадження диференційованого оподаткування фізичних осіб призведе до тінізації заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила Л.ДЕНИСОВА сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів, коментуючи відповідні законодавчі ініціативи депутатів.

«Будь-яке додаткове навантаження на фонд оплати праці та працедавців в умовах кризи призведе тільки до тінізації виплати заробітної плати. Я вже зараз можу навести такі приклади, коли розрахунок здійснюється в конвертах», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

На думку міністра, запровадження диференційованих ставок оподаткування фізичних осіб не призведе ані до збільшення доходів населення, ані до збільшення надходжень до бюджету.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроект про порядок оподаткування доходу фізичних осіб. Автором податкових змін є народний депутат від НУ-НС Оксана БІЛОЗІР.

Законопроект передбачає, що ставка податку з доходів фізосіб буде диференційованою. Так, громадян, що мають доходи до 6 тис. грн. на місяць, чекає певне податкове послаблення - ставка податку знизиться для них з 15% до 10-12,5%. Для українців, які заробляють до 12 тис. грн., ставка збережеться на колишньому рівні. А тих, хто заробляє понад 12 тис. грн. в місяць, чекає збільшення податкового навантаження. З їхніх доходів стягатимуть 20%.