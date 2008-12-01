Ющенко прогнозує падіння економіки в наступному році

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує падіння української економіки в наступному році на 3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні у програмі «Свобода слова» на ІСТV.

Цю цифру Президент назвав «оптимістично оптимальною», зауваживши, що падіння економіки прогнозують у всьому світі, в тому числі і в ЄС.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні в Україні ситуація не гірша, ніж в інших державах. Він зауважив, що бюджет цього року буде виконано.

«Велика криза в наших головах», - сказав Президент.

Він назвав популістською політику уряду, заявивши, що уряд своїми діями привів до охолодження економіки.

Що стосується соціальної політики, то В.ЮЩЕНКО зауважив, що в наступному році мають бути збережені існуючі стандарти.

Він підкреслив, що для подолання кризи необхідно вжити багато заходів, в тому числі й покращити інвестиційний клімат.

«Для того, щоб подолати кризу, нам потрібен порядок і ресурси», - сказав Президент, зауваживши, що саме інвестиції можуть забезпечити необхідні ресурси, але для цього необхідно зробити привабливу фіскальну, митну політику тощо.

Він висловив переконання, що Україна впорається з кризою.

«Я радий би бути оптимістом. З будь-якої кризою можна справитись. Криза не вічна», - сказав Президент, додавши, що необхідно мати політичну волю, в тому числі і парламенту, і уряду, для вирішення кризи.