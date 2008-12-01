Ющенко планує присвятити грудень пошуку союзників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що проект державного бюджету на 2009 рік буде найскладнішим документом за всю історію незалежності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні у програмі «Свобода слова» на ІСТV.

За словами Президента, грудень поточного року він планує присвятити пошуку союзників в парламенті для реалізації ряду ключових завдань. І перше полягає в ухваленні бюджету, побудованого на реальних показниках, сказав глава держави.

Він підкреслив, що в цьому документі необхідно закласти ресурс для розвитку економіки.

Також він висловився за необхідність запровадження більш адресної соціальної політики. За його словами, влада на всіх рівнях має знати, де живе бідна людина, і адресно їй допомагати.

Також важливим питанням є доповнення до антикризового пакету законів. Зокрема, за його словами, йдеться про необхідність змін до двох десятків законів.

Також Президент наголосив на важливості зміни податкової політики. «Було б дуже добре, якби ми, кінець кінцем, у 2009 році реформували фіскальну політику», - сказав він.

Президент зауважив, що ця сфера довгими роками в Україні не реформувалась, і перетворила українську економіку на неконкурентноспроможну через високі податки.

Він наголосив на важливості зменшення податкового тиску, особливо в умовах кризи.

«Кожна шпаринка, яка дає можливість підігріти національну економіку, використовується в Євросоюзі», - сказав він, зауваживши, що це має робитись і в Україні.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості проведення і інших реформ для покращення економічної ситуації, в тому числі і в сфері продажу газу для населення.

При цьому Президент підкреслив, що для відповідних реформ владі необхідна політична воля і відмова від популізму.