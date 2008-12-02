Ющенко проти обрання Президента у ВР

Президент Віктор ЮЩЕНКО вважає, що обрання глави держави Верховною Радою буде нищівним ударом по свободі і демократії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи в програмі «Свобода слова» на ІСТV.

В.ЮЩЕНКО повторив свою позицію щодо необхідності створення конституційно ради із незалежних фахівців і експертів, які б розробили проект змін до Конституції і запропонували його на розгляд парламенту.

Він також наполягає, що по деяких ключових питаннях необхідно порадитись з народом шляхом проведення референдуму.

«Щоб це не був «удел» трьох-чотирьох політичних сил або навіть двох. Коли зараз поширюється думка про те, як розписати країну на 20 років наперед між двома політичними силами і один із варіантів – обрання Президента в парламенті, щоб дати гарантію другій стороні», - сказав він, висловивши переконання, що для унітарної держави, якою є Україна, це буде нищівний удар по свободі і демократії.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що в нашій державі має бути хоч одна посада, яка може збалансувати різні території, гілки влади.

Він також підкреслив, що сьогодні є багато заготовок, «які формують певні підозри».

За словами Президента, навіть ті проекти змін до Конституції, які вже внесені на розгляд парламенту, не завжди належать авторству депутатів.

«Там є автори, які знаходяться навіть не в парламенті, навіть не в Україні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він застеріг від помилок, на кшталт 2004 року, коли була здійснена непродумана конституційна реформа. «Важливо, щоб ми не стали на шлях чужих заготовок», - зауважив Президент.