У БЮТ кажуть, що спікер Плющ буде маріонеткою Ющенка

Сьогодні народні депутати України спробують обрати голову Верховної Ради. Принаймні таку програму-максимум парламенту визначив віце-спікер Микола Томенко. За його словами, програма-мінімум – це обрання голови до кінця тижня. Фракція НУНС вже висунула на цю посаду Івана Плюща.

Блок Юлії Тимошенко навряд чи підтримає кандидатуру Івана Плюща на посаду голови Верховної Ради України. Принаймні за нього не готовий голосувати бютівець Віктор Уколов. До речі, він колишній прес-секретар Івана Плюща.

«Іван Степанович в ролі спікера – це буде що одна маріонетка Президента. Іван Степанович колись вмів вести самостійну роботу, а наразі він повністю є людиною Президента. І це нічим не відрізнятиметься від спікера Яценюка, тільки це буде менш самостійна фігура. Я не думаю, що це задовольнить більшість Верховної Ради. Адже спікер має представляти більшість. Крім того, яку він більшість представлятиме? Якщо це більшість «Нашої України» і Партії регіонів, то я сумніваюсь в цьому, тому що я знаю позицію Народної Самооборони. Особисто я не готовий голосувати за Плюща», – заявляє Віктор Уколов.

Тим часом депутат з депутатської групи «Народна Самооборона» Олег Новіков повідомив, що його група виступає проти кандидатури Івана Плюща.

Радіо Свобода