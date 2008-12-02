Плющ не збирається оббивати пороги

Народний депутат України, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Іван ПЛЮЩ поки що не проводив консультацій з жодною фракцією щодо свого можливого обрання на посаду голови Верховної Ради України. Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами І.ПЛЮЩА, з ініціативою щодо його обрання спікером виступила лише фракція НУ-НС і поки що це єдина політична сила, яка готова надати йому підтримку.

“З іншими фракціями я консультацій не проводив. Чекаю ініціативи і від них”, - сказав І.ПЛЮЩ.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня фракція «Наша Україна - Народна самооборона» заявила, що проведе консультації з іншими політичними силами щодо підтримки кандидатури І.ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради. Про це повідомив журналістам член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ після зустрічі фракції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Р.ЗВАРИЧ заявив, що фракція підтримуватиме на посаду спікера виключно кандидатуру І.ПЛЮЩА. «Жодну іншу кандидатуру ми підтримувати не будемо, і за нечлена нашої фракції ми не віддамо жодного голосу», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Того ж дня представники ряду політичних сил, що входять до складу фракції «Наша Україна-Народна самооборона», на консультаціях прийняли рішення не підтримувати кандидатуру І.ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради, що була висунута сьогодні на зустрічі із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомив народний депутат від «НС» Олег НОВИКОВ, «народні депутати від «Народної самооборони”, Руху ТАРАСЮКА, Партії захисників вітчизни та Європейської партії України прийняли одноголосне рішення не підтримувати кандидатуру Івана ПЛЮЩА на посаду спікера парламенту».

Парламентарій додав, що під час консультацій було прийнято рішення повернутися до обговорення кандидатури В’ячеслава КИРИЛЕНКА, якого підтримала більшість присутніх на зустрічі із Президентом представників фракції НУ-НС, або ж запропонувати іншу кандидатуру із політиків у складі фракції, яка стане компромісною.

Представники фракцій БЮТ та КПУ заявили, що навряд чи підтримають кандидатуру І.ПЛЮЩА на посаду голови ВР.

У фракції Партії регіонів заявили, що ПР претендуватиме на пост прем`єр-міністра України в разі створення більшості у Верховній Раді за її участі.

Відповідаючи на запитання, чи висуватиме фракція ПР свою кандидатуру на пост голови ВР, депутат Василь ХАРА сказав, що «ми претендуємо на пост прем`єр-міністра» і в цьому разі можлива підтримка І.ПЛЮЩА на пост голови ВР. Він вважає, що «інші варіанти малоймовірні».