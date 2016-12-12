Радник Трампа заявив у Москві про передчасність розмов щодо пом’якшення санкцій проти РФ
Радник виборчого штабу нового президента США Дональда Трампа Картер Пейдж вважає, що поки ще рано говорити про пом'якшення антиросійських санкцій.
Про це повідомляє «РИА Новости».
"Думаю, що ще рано говорити про долю санкцій", - сказав він, відповідаючи на питання, які перспективи зняття санкційного режиму проти РФ.
Російські ЗМІ повідомили 8 грудня, що радник обраного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж прибув до російської столиці, де у нього запланована низка переговорів.
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"Я зустрінуся з впливовими бізнесменами та ідейними лідерами", – заявив він російським ЗМІ, коментуючи мету свого візиту.
Пейдж також відвідував Москву у вересні. Розвідка США припустила, що Пейдж провів зустрічі з російськими чиновниками, які перебувають під санкціями за агресію в Україні.