Радник Трампа заявив у Москві про передчасність розмов щодо пом’якшення санкцій проти РФ

20:15, 12 грудня 2016
Політика
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Радник виборчого штабу нового президента США Дональда Трампа Картер Пейдж вважає, що поки ще рано говорити про пом'якшення антиросійських санкцій.

Пейдж заявив про передчасність розмов про пом'якшення санкцій / newtimes.ru

Про це повідомляє «РИА Новости».

"Думаю, що ще рано говорити про долю санкцій", - сказав він, відповідаючи на питання, які перспективи зняття санкційного режиму проти РФ.

Російські ЗМІ повідомили 8 грудня, що радник обраного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж прибув до російської столиці, де у нього запланована низка переговорів.

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"Я зустрінуся з впливовими бізнесменами та ідейними лідерами", – заявив він російським ЗМІ, коментуючи мету свого візиту.

Пейдж також відвідував Москву у вересні. Розвідка США припустила, що Пейдж провів зустрічі з російськими чиновниками, які перебувають під санкціями за агресію в Україні.

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Теги: #Росія#санкції#Трамп#Москва#Пейдж