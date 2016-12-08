Радник Трампа розповів росЗМІ, навіщо приїхав до Москви

16:41, 08 грудня 2016
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Радник обраного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж прибув до російської столиці, де у нього запланована низка переговорів.

Пейдж заявив, що зустрінеться з впливовими бізнесменами та ідейними лідерами / newtimes.ru

Про це повідомляє «РИА Новости».

За його словами, він зустрінеться з деякими підприємцями та ідейними лідерами.

"Я зустрінуся з впливовими бізнесменами та ідейними лідерами", – заявив він російським ЗМІ, коментуючи мету свого візиту.

Він повідомив, що буде знаходитися в Москві до 13 грудня.

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Пейдж довго пропрацював у Росії, куди в 2004 році приїхав, щоб відкрити офіс фінансової корпорації Meryll Lynch, а також допоміг "Газпрому" в залученні західних інвесторів, брав участь в організації регулярних зустрічей з акціонерами в Лондоні і Нью-Йорку.

Як повідомляв УНІАН, Пейдж відвідував Москву у вересні. Розвідка США припустила, що Пейдж провів зустрічі з російськими чиновниками, які перебувають під санкціями за агресію в Україні.

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Теги: #Трамп#Москва#Пейдж