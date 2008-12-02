Литвин не голосуватиме за Плюща

Фракція Блоку Литвина не голосуватиме за кандидатуру Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив: «ми категорично проти того, щоб була технічна діяльність ВР, коли в будь-який момент можна розігнати парламент». Він порадив заспокоїтися “тим, хто робить рейдерські наскоки на народних депутатів” з його фракції. В.ЛИТВИН підкреслив, що у депутатів його фракції “рішення буде одностайне” і нагадав, що парламент минулого скликання був розпущений саме через те, що проводилися дії щодо залучення депутатів інших фракцій до коаліції. В.ЛИТВИН підкреслив, що «це не гідна практика» і наголосив: «по відношенню до нашої фракції це не пройде».

Як повідомляв УНІАН, фракція НУ-НС запропонувала на посаду голови ВР І.ПЛЮЩА.