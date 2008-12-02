Кириленко підозрює, що дехто вже приміряє президентську тогу

Фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона” вважає неприпустимим намір певних політичних сил перенести обрання президента України до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні від імені фракції заявив її лідер В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, на сьогодні відбуваються активні торги навколо президентських виборів 2010 року.

«Дві найбільші політичні сили вже розподіляють посаду президента на 2010 і навіть на 2015 рік», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він наголосив, що на сьогодні треба вести мову в першу чергу про кризу, а не про те, «хто у 2010 році в парламенті стане президентом». «Та ні хто не стане, тому що президент в Україні обирається всенародно», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що «Наша Україна» застерігає всіх кандидатів в президенти, що «той хто піде на обрання президента в парламенті зробить злочин проти державного ладу». «Той хто зараз плете змову проти інституту президента, який обирається всенародно, плете змову проти цілісності нашої країни. Той хто вже приміряє на себе президентську тогу, яку отримає в парламенті від 300 депутатів, повинен вже починати думати про свою відповідальність за дезінтеграцію України», - сказав В.КИРИЛЕНКО.