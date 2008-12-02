Литвин: народ прокляне всіх нас

Лідер однойменної фракції, голова Народної партії Володимир ЛИТВИН заявляє, що ні він, ні очолювана ним фракція не претендують на жодні посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні засіданні парламенту.

«Я і фракція не претендуємо на жодні преференції, не претендуємо на жодні посади», - сказав В.ЛИТВИН, додавши: «Позиція така: «Ми не крадемо перемогу».

За словами В.ЛИТВИНА, найкращою оцінкою для партії, яку він очолює, є те, що на виборах сільських і селищних голів, які відбулися минулої неділі, Народна партія «отримала майже 40% місць».

Він наголосив, що у фракції Блоку Литвина існує лише одна вимога до колег по парламенту: «Дайте можливість працювати над тим, про що ми так давно говоримо».

В.ЛИТВИН закликав фракції оприлюднити домовленості, які між ними існують.

Він також закликав членів фракцій працювати, а «вожді хай домовляються про те, що треба ще поділити, кому відійде «Ощадний банк», «Укрексімбанк», хто забере Одеський припортовий завод, і як ви розділите країну до 2015 року і забезпечите стабільність як на кладовищі».

В.ЛИТВИН підкреслив, що необхідно прийняти державний бюджет на наступний рік, але про це народні депутати навіть не ведуть мови, оскільки фракціям, які були в коаліції, доведеться говорити про невиконання обіцянок і погіршення життя людей.

«Нам треба припинити розмови про технічний уряд, про технічного спікера, бо це буде означати (такі розмови – УНІАН), що ми погоджуємося на те, щоб Україна була технічна», - вважає В.ЛИТВИН.

За його словами, на сьогодні існує загроза, що про Україну говоритимуть як про державу, «яка не відбулася».

«Народ прокляне всіх нас за такий сценарій», - наголосив В.ЛИТВИН.