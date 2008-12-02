Литвин: Тимошенко з Януковичем крастимуть разом $60 в секунду

Литвин вважає, що до четверга справжніх консультацій щодо кандидатури голови ВР між фракціями не відбудеться

Київ. 2 грудня. УНІАН. Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що справжніх консультацій до четверга щодо обрання голови Верховної Ради не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи братиме Блок Литвина участь у відповідних консультаціях.

«Ніяких консультацій не буде, це просто окозамилювання для людей. Це будуть терти, вибачте за такий термін, оскільки ще не все поділили – не всі міністерства, не всі підприємства, і ті банки, які залишились в державній власності», - сказав він.

В.ЛИТВИН вважає, що коаліція між БЮТ та Партією регіонів, про яку сьогодні так багато говорять, є ні чим іншим ніж політичним переворотом. «Ну, як так, непримиренні опоненти, які підкидали взаємні звинувачення, що вони в одну секунду крадуть 60 доларів, а тепер раптом разом будуть красти», - наголосив він.