Кріль застерігає Луценка: зрадників не поважає ніхто

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ звинувачує групу депутатів фракції блоку “НУ-НС” від “Народної самооборони” у залежності від позиції Блоку Юлії Тимошенко у питанні непідтримки кандидатури Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба партії.

"Народна Самооборона” підтвердила, що є маріонеткою БЮТ", – сказав І.КРІЛЬ.

Він нагадав, що ще вчора представники НС заявляли, що виступають за узгоджене голосування фракції НУ-НС в парламенті з цього питання. «Однак, не минуло і дня, як це "угруповання" змінило свою думку, як тільки проти кандидатури І.ПЛЮЩА виступила фракція БЮТ», – зазначив І.КРІЛЬ. За його словами, це ще раз доводить повну залежність "Народної Самооборони" від БЮТ.

"Проте, хочу застерегти представників НС", – підкреслив політик, – "зрадників не поважає ніхто, їх лише використовують. Представникам “Народної Самооборони” варто замислитись, чи хочуть вони і надалі бути пішаками у чужій грі, або повернутися до тих позицій, які дозволили їм здобути депутатські мандати".

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня фракція НУ-НС заявила, що проведе консультації з іншими політичними силами щодо підтримки кандидатури І.ПЛЮЩА на посаду голови ВР. Про це повідомив журналістам член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ після зустрічі фракції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. Він заявив, що фракція підтримуватиме на посаду спікера виключно кандидатуру І.ПЛЮЩА.

Того ж дня представники ряду політичних сил, що входять до складу фракції «Наша Україна - Народна самооборона», на консультаціях прийняли рішення не підтримувати кандидатуру І.ПЛЮЩА на посаду голови ВР. Як повідомив народний депутат від НС Олег НОВИКОВ, «народні депутати від «Народної самооборони”, Руху ТАРАСЮКА, Партії захисників вітчизни та Європейської партії України прийняли одностайне рішення не підтримувати кандидатуру І.ПЛЮЩА на посаду спікера парламенту».

Представники фракцій БЮТ, КПУ і Блоку Литвина також заявили, що навряд чи підтримають кандидатуру І.ПЛЮЩА на посаду голови ВР.