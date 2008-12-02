Томенко пропонує Ющенку визначитися

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має визначитися з роботою Національної конституційної ради.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА з приводу вчорашньої заяви Президента в ефірі каналу ICTV щодо ролі парламенту, який «в межах своїх повноважень лише приймає акцепт цього питання», а також про необхідність створення «національної комісії парламентських і непарламентських сил, фахівців конституційного права, авторитетних у суспільстві людей для того, щоб підготувати нову редакцію Конституції України».

«Наведення порядку в системі органів державної влади та місцевого самоврядування можливо лише шляхом внесення змін до Конституції України. Сьогодні цю тезу підтримує не лише суспільство, а і всі політичні сили, представлені у парламенті», - зазначив ТОМЕНКО.

Водночас він висловив здивування черговою спробою залишити парламент осторонь цього процесу.

Заступник голови ВР нагадав, що насправді така рада вже створена 27 грудня 2007 року, згідно з Указом Президента №1294/2007 «Про Національну конституційну раду».

«Як відомо, цю раду очолює Президент України, а до її складу входять представники парламентських фракцій, інших політичних партій, обласних рад, Національної академії наук України, всеукраїнських правозахисних організацій України тощо», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що ця рада проводила зібрання та її робоча група офіційно оприлюднила Концепцію системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні.

«Таким чином, Президент, підтримуючи ідею внесення змін до Конституції, міг би запропонувати або активніше працювати нині діючій Національній конституційній раді, яку він очолює, або розпустити цю раду та забути про наявність документу, підготовленого робочою групою, та сформувати нову і почати роботу спочатку. Проте позитивно, що Віктор ЮЩЕНКО теж активно підтримує необхідність невідкладного внесення змін до Основного Закону України», - зазначив віце-спікер.