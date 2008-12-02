Яценюк: весілля БЮТ і ПР закінчилося, так і не розпочавшись

Колишній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК називає мізерними шанси на створення коаліції між БЮТ та Партією регіонів.

В інтерв’ю агентству УНІАН, він зазначив, що “це весілля закінчилося, так і не розпочавшись”. “Тому шанси мізерні”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання про те, що нібито БЮТ та Партія регіонів знову реанімувала переговори, де йдеться і про “середньострокову перспективу”, в якій В.ЯНУКОВИЧ буде Президентом України, а Ю.ТИМОШЕНКО - прем’єр-міністром із широкими повноваженнями, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ці дві політичні сили “класичні антиподи”... “У цих двох фракціях наявний високий ступінь взаємної недовіри. А всередині фракцій існують додатково такі контрпропозиції та відцентрові сили, що об’єднати ці речі неможливо”, - додав він.

Стосовно варіанта створення коаліції між НУ–НС та БЮТ, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що це “пройдений етап”. “У зв’язку з тим, що НУ–НС жорстко фрагментований, цю конфігурацію відновити майже неможливо”, - зазначив він.

За його словами, щоб коаліція НУ–НС, БЮТ та Блок Литвина могла відбутися, “у перший же день представники фракції ЛИТВИНА мають чітко усвідомити, що вона може отримувати портфелі в залежності від кількості мандатів у парламенті”. Він додав, що “не може фракція, яка має найменшу кількість мандатів, претендувати на найбільшу кількість посад”.

В той же час він нагадав, що у фракцій КПУ, Блоку Литвина та Партії регіонів немає 226 голосів, які необхідні для створення коаліції.

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