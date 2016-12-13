Холодницький розповів, у чому підозрюється голова ЦВК Охендовський

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Зокрема, під час досудового розслідування детективи НАБУ та прокурори САП встановили, що Охендовський в якості ЦВК у 2012 році здійснив шість закордонних відряджень з метою, як вказано у документах про відрядження, "ознайомлення із виборчим законодавством України та особливостями виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року".

Читайте такожХолодницький підписав підозру голові Центрвиборчкому у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів

Холодницький пише, що справжньою метою цих візитів було виконання Охендовським неофіційного доручення вищих службових осіб держави та членів Партії регіонів стосовно донесення до іноземних урядовців, міжнародних і міжурядових організацій інформації про "демократичний" перебіг виборчого процесу в Україн, з метою недопущення можливого визнання виборів такими, що не відповідають міжнародним стандартам.

"Досудове слідство має достатні підстави вважати, що як винагороду за такі свої дії, підозрюваний отримав відшкодування понесених ним за кордоном витрат за рахунок коштів Партії регіонів. Документами так званої "чорної бухгалтерії" підтверджуються чотири випадки отримання ним готівкових коштів в офісі Партії регіонів у м. Києві по вул. Липській, 10, на загальну суму 16 734 долари США", - написав Холодницький.

Голова САП зазначив, що Охендовський "засвідчував власноручним підписом" факт одержання грошей у відповідних облікових листах, які були надані до антикорупційних органів влітку цього року.

Читайте такожДо НАБУ передали "чорну бухгалтерію" Партії регіонів з $2 мільярдами хабарів – ЗМІ

"Автентичність його підписів підтверджено проведеною у кримінальному провадженні почеркознавчою експертизою", - йдеться в повідомленні голови САП.

Крім того, було виявлено ще два записи про можливе отримання Охендовським грошових коштів у сумі 100 000 та 45 000 доларів США. Холодницький зазначив, що хоча голова ЦВК власноручно не розписувався при одержанні цих коштів, але встановлено, що їх видачею займалась та ж особа, що і у випадках отримання ним коштів за відрядження, що дозволяє стверджувати про їх достовірність.

"Таким чином, мова йде про вчинення злочинів, передбачених частинами 3 та 4 статті 368 Кримінального кодексу України, чинної на час їх скоєння – одержанні хабарів у великому та особливо великому розмірі особою, яка займає особливо відповідальне становище", - зазначив Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, у НАБУ заявили, що голові Центрвиборчкому Михайлу Охендовському вручили повідомлення про підозру в аеропорту "Бориспіль" одразу після його прильоту з Киргизстану.