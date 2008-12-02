Чи має Плющ шанси стати спікером ВР? - експерти

У народного депутата Івана ПЛЮЩА небагато шансів стати головою Верховної Ради України.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей “АКСІА”.

Центр нагадує, що 1 грудня на зустрічі з представниками фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримав запропоновану депутатами кандидатуру І.ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради. У зв’язку з цим Центр звернувся до політичних експертів з питанням: «Чи має ПЛЮЩ шанси стати спікером ВР?».

Керівник соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО не виключає, що І.ПЛЮЩ може стати спікером.

”Є шанси, оскільки ми живемо в країні чудес. Цілком можливо, що дві провідні фракції – БЮТ і Партії регіонів підуть назустріч В.ЮЩЕНКУ і, створивши коаліцію, дадуть людині Президента, якою досі вважається І.ПЛЮЩ, стати керівником парламенту. Це буде справедливе рішення між трьома політичними силами”, - сказав політолог.

Разом із тим, за його словами, “якщо ПЛЮЩ думає, що очолюватиме якусь коаліцію – саме очолюватиме – то шансів у нього жодних”.

Загалом, на переконання В.НЕБОЖЕНКА, є “поганою прикметою обирати людину, яка в політиці з початку 90-х років минулого століття”. “Краще б він книжки писав”, - додав експерт.

Президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО також вважає, що депутати можуть обрати І.ПЛЮЩА головою ВР.

”Вважаю, що ПЛЮЩ має шанси стати спікером, але вони дуже слабкі. Справа в тому, що БЮТ і комуністи будуть виступати проти. Є також інформація, що і частина фракції НУ-НС не підтримає ПЛЮЩА. Якщо це правда, то шанси його дуже незначні”, - сказав М.МИХАЛЬЧЕНКО.

У свою чергу, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ переконаний, що І.ПЛЮЩ стане спікером парламенту за умови підтримки його кандидатури фракцією Комуністичної партії та Блоку Литвина.

”В.ЮЩЕНКО вочевидь домовився з пропрезидентською частиною НУ-НС і частиною Партії регіонів, щоб реалізувати саме цей сценарій. Політичні передумови таких домовленостей існують. Але суто арифметично цього не достатньо. Потрібні додаткові голоси Блоку Литвина і комуністів. БЮТ заявив, що кандидатуру ПЛЮЩА підтримувати не буде. Тому цей варіант дуже складний для реалізації. Хоча зберігається можливість включення комуністів в новий пасьянс, якщо їм буде гарантовано крісло першого віце-спікера”, - сказав О.ГАРАНЬ.

Президент Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ переконаний, що І.ПЛЮЩА оберуть спікером, якщо у ВР буде створена технічна більшість для створення тимчасового антикризового уряду.

“Його підтримка може стати результатом нового компромісу між опозицією до колишньої демократичної коаліції, маю на увазі Партію регіонів, і політичною складовою президентської команди. Компроміс буде стосуватись формування нової виконавчої влади, діяльності парламенту... Формування технічної більшості, яка б змогла сформувати і тимчасовий склад технічного уряду, який би взяв на себе невдячну роль антикризових заходів в першому півріччі 2009 року – це реальне завдання. Якщо відбудеться цей компроміс, І.ПЛЮЩ може отримати підтримку. Інші варіанти мені здаються малоймовірними”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Водночас, на його думку, якщо “Наша Україна” наполягатиме лише на кандидатурі спікера і не буде готовою до нових компромісів, то у парламентаріїв не буде жодного мотиву до того, щоб підтримувати кандидатуру І.ПЛЮЩА.