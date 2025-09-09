Експерти вважають, що це неможливо для країни, в якій банкомати з'явилися тільки 2004 року.

Влада Албанії планує повністю відмовитися від готівки до 2030 року. Прем'єр-міністр країни Еді Рама сподівається, що всього за п'ять років усі грошові транзакції будуть проводитися в цифровому форматі в рамках концепції щодо поліпшення економіки.

Видання Time out пише, що політик вважає, що необхідні технології для впровадження цієї концепції в життя вже існують. За його словами, цей крок "звільнить країну від важкого тягаря застарілих практик і неефективності, які ускладнюють повсякденне життя".

Албанія історично відставала від більшої частини Європи і Заходу у фінансовому секторі: банкомати з'явилися в країні тільки 2004 року. Деякі експерти вважають, що перейти на безготівкові розрахунки в зазначені терміни практично неможливо, тому що для цього потрібні значні інвестиції в кібербезпеку.

Фінансовий експерт Арбен Малай сказав Deutsche Welle, що ще однією проблемою є те, що "великий відсоток населення проживає в сільських районах", а такі сектори, як сільське господарство, як і раніше, значною мірою покладаються на готівку.

Крім того, варто очікувати обурення населення, тому що багато громадян, особливо літні люди, щодня використовують готівку.

Варто зазначити, що в Албанії ще навіть немає Paypal для бізнесу, тому, перш ніж готівка зникне, країні доведеться подолати безліч перешкод.

Відмова від готівки в Україні - головні новини

В Україні заговорили про відмову від готівки, тому що під час пандемії Covid-19 українці віддали перевагу безготівковим розрахункам. Загальний обсяг операцій з електронними грошима 2020 року склав 19,3 мільярда гривень.

Водночас 2023 року в Національному банку України заявили, що банківська система готова до роботи без готівки, але жодна країна світу ще не має такого досвіду, і певний обсяг готівки все ж має бути в обігу.

