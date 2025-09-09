Головним нововведенням стане можливість вимірювати пульс.

Майбутні AirPods Pro 3, які, як очікується, Apple представить сьогодні, не отримають помітних поліпшень по частині активного шумозаглушення і якості звуку. Про це пише Марк Гурман з Bloomberg.

Ключовим нововведенням стане можливість вимірювати пульс. Для цього навушники оснастять оптичними LED-датчиками, які відстежуватимуть пульс за кровотоком і передаватимуть дані в популярні фітнес-додатки. Схожа технологія вже реалізована в Powerbeats Pro 2.

AirPods Pro 3 також матимуть оновлений дизайн для кращої посадки, хоча немає ніяких подробиць про те, що саме зміниться. Інші джерела також підтверджують, що розміри зарядного чохла можуть бути незначно зменшені.

Багато хто сподівався на новий чіп H3 і помітне поліпшення шумозаглушення, щоб на рівних конкурувати з рішеннями від Bose і Sony. Однак, за словами Гурмана, якщо щось подібне і трапиться, то апгрейд буде мінімальним

Нагадаємо, поточні AirPods Pro 2 було випущено у вересні 2022 року, а у вересні 2023-го їх оновили чохлом для зарядки USB-C і кількома іншими налаштуваннями.

Як УНІАН уже писав, з виходом iOS 26 AirPods зможуть перекладати розмови в реальному часі, без необхідності використовувати окремі додатки або пристрої.

Цієї осені очікується велике оновлення Apple Watch. Базова модель отримає функцію моніторингу тиску, модель Ultra повернеться після дворічної річної перерви, а нове покоління Watch SE 3 стане ще дешевшим.

