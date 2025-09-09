Раніше в ЗМІ вже з’являлися натяки на те, що індійці хочуть мати атомний авіаносець.

Індія офіційно повідомила про плани озброїтися третім авіаносцем, який матиме атомну силову установку та електромагнітні катапульти. Про це пише військово-технічний портал Defense Express.

Пункт щодо атомного авіаносця закріпили у дорожній карті розвитку технологічних можливостей, яка має назву Technology Perspective Capability Roadmap 2025.

Для розуміння складнощі завдання Defense Express наводить приклад Радянського Союзу, який за всі роки свого існування так і не зміг створити власний атомний авіаносець. Ним повинен був стати "Ульяновськ", однак корабель не встигли добудувати до розпаду СРСР.

Таким чином, США та Франція залишаються єдиними країнами в світі, які мають на озброєнні такі кораблі, хоча вже у найближчому майбутньому атомний авіаносець отримають китайці.

Ще одним викликом для Індії стане електромагнітна катапульта, або EMALS. Йдеться про прискорювач, який має цілий ряд переваг над традиційними паровими катапультами.

EMALS більш плавно та більш контрольовано розганяє літак. Також вона має більшу потужність, що дозволяє запускати більш важкі літальні апарати. Водночас така катапульта є дуже складною та дорогою, на що свого часу звернув увагу діючий президент США Дональд Трамп.

Нарешті, третьою проблемою Індія в даному випадку стане палубний літак, адже країна досі не має власного винищувача, який міг би стати основою авіаційної групи нового авіаносця.

Серед можливих кандидатів - французький Rafale-M, який вважається дуже дорогим винищувачем.

Індія переозброюється - що відомо

На тлі погіршення і без того складних взаємин із Пакистаном Індія робить ставку на закупівлю великих партій нової авіатехніки.

Навесні УНІАН повідомив, що Нью-Делі замовив гігантську партію ударних вертольотів на більш ніж сім мільярдів доларів. Йдеться про гелікоптери Prachand, розроблені індійською компанією Hindustan Aeronautics Limited.

А нещодавно стало відомо, що Індія хоче отримати додаткові 250 винищувачів, зокрема, через проблеми з власними літаками. Зазначимо, що загалом за даними з відкритих джерел Нью-Делі має понад 500 винищувачів - здебільшого це машини виробництва Франції та Росії.

