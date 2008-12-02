Яценюк бачив, як з України роблять велику італійську сім'ю

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначає, що міг залишитися головою Верховної Ради України, якби погодився “грати в чужу гру”. Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

Він зазначив, що “у парламенті можна було сидіти до нових віників, але для цього треба було грати в чужу гру”. За його словами, “не можна плутати особисте життя з політичною діяльністю”. “Після того, як відносини між гілками влади переходять у особисті, виходить уже велика італійська сім’я, а не демократична держава”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що під час перебування на посаді голови Верховної Ради України “нікого не зрадив, бо це суперечить тому, що в мене заклали батьки”. При цьому додав: “Хоча таких пропозицій було дуже багато...”

А.ЯЦЕНЮК назвав чимось “зі сфери фантастики” заклики деяких політичних сил спочатку в парламенті обрати голову Верховної Ради України, який консолідує парламент.

За його словами, “глава парламенту – технічна фігура, а все залежить від того, яка сформована конструкція в залі”. Він зазначив, що “оскільки злагоди не було одинадцять місяців, то робота голови Верховної Ради полягала в тому, аби домовитися з одними й задовольнити інтереси інших”. За його словами, “помалу, але процес рухався”. А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що “спікер – це не політичний Гаррі Потер”. “Голова Верховної Ради України – це наслідок, а не передумова. Усе, що він може зробити, – це намагатися підтримувати баланс”, - додав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, тому він і пропонував політичним силам об’єднатися в парламенті, підписавши тимчасову угоду, визначивши напрями роботи парламенту.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що після відставки, його “робочий ритм не змінився”, а “графік став ще напруженішим”, щодня відбуваються зустрічі, регіональні поїздки. “Тричі в тиждень – спортзал. Навіть, працюючи головою парламенту, я їздив до спортзалу”, - додав він. А.ЯЦЕНЮК зауважив: “на вихідних я завжди з дітьми”.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 233 депутати: 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

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