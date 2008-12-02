Blackstone допоможе Україні в подоланні фінансової кризи

Blackstone Group призначено фінансовим радником України, що підкреслило прагнення цієї американської компанії, основний напрямок діяльності якої – приватні інвестиції – стати провідним консультантом країн, які потерпають від фінансової кризи, – пише британська “Файненшл Таймз”.

Платіжний баланс України погіршується через падіння цін на сталь – основну статтю експорту країни – та підвищення цін на газ, імпортований з Росії. У жовтні ВВП країни, за даними банку Commerzbank, знизився на 2,1%.

Уряд України запросив як консультанта Blackstone, а також швейцарський банк Credit Suisse, поповнивши таким чином список країн, що звернулися до нью-йоркської компанії із управління приватними інвестиціями, яка консультувала Ісландію.

"Blackstone пройшла шлях від хедж-фондів до банків та банківських систем, а тепер – і цілих країн", – розповіла людина, знайома з діяльністю цієї компанії з управління приватними інвестиціями, яка консультувала британський банк Northern Rock при його порятунку державою.

Згідно з підписаним Кабінетом Міністрів України договором, з текстом якого ознайомилася “Файненшл Таймз”, Blackstone отримуватиме 1 млн. євро (1,26 млн. дол.) щомісяця і 3,5 млн. євро після завершення роботи. Усі витрати, включно з особистою охороною для працівників компанії, також буде компенсовано.

Відповідно до угоди від 17 листопада Blackstone координуватиме заходи в рамках позики stand-by обсягом 16,4 млрд. дол., наданої Україні Міжнародним валютним фондом, виступатиме посередником між урядом, МВФ та Світовим банком та працюватиме над стабілізаційним планом країни.

Компанія також відповідає за переговори з кредиторами України та розроблятиме стратегію інформаційної підтримки для стабілізаційного плану. За договором, Blackstone не несе відповідальності за реалізацію стабілізаційного плану та за результати заходів.

Команду радників Blackstone для українського уряду очолюватиме Мартін Гаджон, глава розташованої в Лондоні дочірньої компанії Blackstone, що спеціалізується на консалтингу з реструктуризації – напрямку, який швидко зростає в Європі.

Очікується, що Blackstone консультуватиме щодо структури українського боргу та її оптимізації – можливо, за рахунок дострокової виплати.

Заступник міністра фінансів Володимир Литвин (помилка в оригіналі тексту. – Ред.) заявив: "Це прекрасна нагода переглянути наші борги та скористатися можливістю почати сплачувати їх раніше за зниженою процентною ставкою".