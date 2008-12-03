Ющенко назвав дурницею інформацію про примусову конвертацію депозитів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкидає звинувачення на адресу Секретаріату Президента щодо втручання у монетарну політику держави.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу В.ЮЩЕНКО назвав дурницею інформацію про те, що у Секретаріаті Президента нібито прийняте рішення перевести всі валютні депозити громадян у гривневі.

«Секретаріат Президента ніколи не буде впливати на монетарну політику держави», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що з його боку можуть лунати лише побажання і бачення розвитку ситуації.

Він вкотре зауважив, що сьогодні немає об’єктивних підстав для девальвації гривні.

В.ЮЩЕНКО знову закликав Національний банк, профільні міністерства вести активну роз’яснювальну роботу з громадянами, щоб подолати «психологічний фактор», який призводить до масової купівлі доларів і, як наслідок, девальвації гривні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК заявив, що Секретаріат Президента України ніколи не ініціював обговорень про нібито плани «примусової конвертації валютних депозитів у національну валюту», коментуючи повідомлення деяких ЗМІ про нібито плани, що обговорюються представниками Секретаріату Президента України з банкірами, щодо примусової конвертації валютних депозитів у національну валюту.

За словами О.ШЛАПАКА, Секретаріат Президента України ніколи не ініціював таких обговорень, більше того - вважає саму ідею такої конвертації надзвичайно шкідливою.