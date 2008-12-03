Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що створення Міжвідомчої стратегічної групи з українсько-російських відносин не викличе плутанини у відносинах з РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це В.ОГРИЗКО заявив сьогодні журналістам перед початком засідання Комітету Україна-НАТО.

«Ніякої плутанини не буде, лінію України визначає Президент, і ми цю лінію будемо виконувати», - сказав В.ОГРИЗКО, відповідаючи на запитання УНІАН, чи не викличе створення групи плутанини у тому, хто відповідатиме за відносини з Росією: МЗС чи спеціальний представник Президента Костянтин ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО створив Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин.

Групу створено з метою забезпечення проведення ефективної єдиної державної політики у сфері українсько-російських відносин, ураховуючи значення цих відносин для забезпечення національної безпеки України.

Президент постановив затвердити персональний склад цієї групи, до якого, зокрема, увійшли: секретар Ради національної безпеки і оборони, секретар Української частини Українсько-Російської міждержавної комісії, керівник Міжвідомчої стратегічної групи Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ В.ОГРИЗКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Костянтин ГРИЩЕНКО, голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, заступник міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО, перший заступник голови Служби безпеки, керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

Згідно з указом, Міжвідомча стратегічна група з українсько-російських відносин має розробити та подати у місячний строк проекти Основних засад стратегії вирішення актуальних питань українсько-російських відносин та Генеральних директив делегаціям України на переговори з Російською Федерацією.

Крім того, вона має забезпечувати підготовку на постійній основі пропозицій щодо заходів з нормалізації та дальшого конструктивного розвитку українсько-російських відносин.