НАТО хоче знати, що думає Росія

НАТО готове обговорювати пропозиції Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо безпеки в Європі, але поки що не бачило їх.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

«Досі залишається питання, що саме є пропозиціями Російської Федерації», - сказав Генсек НАТО.

Він зазначив, що, на його думку, кращим майданчиком для обговорення таких пропозицій, якщо вони будуть представлені, є ОБСЄ.

«Ми готові обговорювати їх», - сказав Я. де Хооп СХЕФФЕР.

При цьому, за його словами, дуже важливо буде розуміти, як бачить Росія питання територіальної цілісності, особливо у світлі війни в Грузії, що вона думає про Договір про звичайні озброєння в Європі, участь в якому тимчасово припинила, а також з багатьох інших питань.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ запропонував створити нову європейську систему безпеки, яка включить всю Євроатлантику, зокрема НАТО. Кажучи про нову майбутню архітектуру європейської безпеки, Д.МЕДВЕДЄВ вперше озвучив п`ять принципів договору про європейську безпеку, який пропонує Москва.

Серед них - чітке підтвердження базових принципів безпеки і міждержавних відносин; неприпустимість застосування сили або загрози її застосування в міжнародних відносинах; встановлення базових параметрів контролю над озброєннями і розумної достатності у військовому будівництві; а також – надати гарантії забезпечення рівної безпеки, а саме – не забезпечувати свою безпеку за рахунок безпеки інших; не допускати в рамках будь-яких військових союзів або коаліцій дій, які послаблюють єдність спільного простору безпеки; не дозволяти, щоб розвиток військових союзів здійснювався на шкоду безпеці інших учасників договору.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ запропонував підтвердити в договорі, що жодна держава і жодна міжнародна організація не можуть мати ексклюзивних прав на підтримання миру і стабільності в Європі.